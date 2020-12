++Covid: A.Latina e Caraibi dopo Europa più di 500.000 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MONTEVIDEO, 29 DIC - L'America Latina ed i Caraibi sono diventati la seconda regione nel mondo dopo l'Europa a superare il mezzo milione di morti per Covid-19, secondo un conteggio della Afp basato su cifre ufficiali. Tra i 29 paesi della regione ci sono stati almeno 500.800 decessi, più della metà in Brasile (191.000) e Messico (120.000). A detenere il triste primato di vittime per Covid-19 è l'Europa (559.334) seguita da America Latina e Caraibi (500.818), Stati Uniti e Canada (352.478) e Asia (217.224). (ANSA).