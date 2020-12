Brexit: oggi firma accordo di libero scambio Turchia-Gb

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 29 DIC - Turchia e Regno Unito firmano oggi un accordo di libero scambio che, a seguito della Brexit, dal primo gennaio regolerà i rapporti commerciali tra i due Paesi. L'intesa, definita ieri sera dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan come "la più importante" per Ankara dopo l'unione doganale con l'Ue, verrà siglata formalmente con una cerimonia in videoconferenza, che in Turchia si terrà presso il ministero del Commercio. "Questa nuova era nelle relazioni porterà mutui benefici", ha detto la ministra turca del Commercio Ruhsar Pekcan, secondo cui l'intesa offrirà l'occasione di "rafforzare ulteriormente il volume di scambi" bilaterali, che lo scorso anno è stato di 16,3 miliardi di dollari. (ANSA).