Calcio: fumogeni fuori da stadio, quattro denunce a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 29 DIC - Altri quattro tifosi del Cagliari appartenenti agli 'Sconvolts' sono stati denunciati per manifestazione non preavvisata, radunata sediziosa, oltraggio ad un corpo dello Stato, nonché per accensione e lancio di giochi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, per quanto accaduto fuori dalla Sardegna Arena il 25 ottobre scorso durante la partita Cagliari-Crotone. Anche per questi quattro scatteranno i provvedimenti di allontanamento dagli stadi come accaduto a novembre per i 20 tifosi del Cagliari che avevano preso parte alla manifestazione all'esterno dello Sardegna Arena con lancio di fumogeni e cori contro le forze dell'ordine. Proseguono comunque le indagini per identificare gli altri tifosi che hanno preso parte al presidio non autorizzato. (ANSA).