Covid: mega party a Sydney, britannici a rischio espulsione

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Centinaia di giovani britannici ammassati senza mascherina su una spiaggia di Sydney che festeggiano il Natale con canti, balli e birre incuranti delle restrizioni anti-coronavirus. Una festa che potrebbe costare ai partecipanti il visto per l'Australia e causare la loro espulsione immediata. E' stato il ministro per l'immigrazione australiano, Alex Hawke, a minacciare provvedimenti dopo aver visto le immagini del party a Bronte Beach, vicino alla famosa Bondi Beach, che lo hanno lasciato "scioccato". La città australiana sta combattendo in questi giorni con un nuovo focolaio di Covid-19 partito dalla zona delle "spiagge del nord", dove sono stati già registrati 129 nuovi casi. "Se qualcuno è considerato un pericolo per la salute o la sicurezza pubblica può essere privato del visto ed espulso", ha detto il ministro secondo quanto riportato dalla Bbc. Nessuno dei partecipanti alla mega festa, perlopiù turisti britannici, è stato finora fermato o multato, ha riferito la polizia del New South Wales. (ANSA).