(ANSA) - NEW YORK, 29 DIC - New York supera la soglia dei 25.000 morti per Covid. Il dipartimento sanitario della città ha riportato 25.008 decessi dall'inizio della pandemia, di cui 20.214 morti accertate per il coronavirus e 4.794 probabili decessi per Covid. Un dato che il sindaco di New York definisce "scioccante". Ma, aggiunge "stiamo voltando pagina. Il prossimo anno sarà quello della ripresa, della rinascita". (ANSA).