Di Maio a ministro Cina, grazie per via libera a marittimi

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Desidero innanzitutto ringraziarla per il suo intervento che ha consentito di sbloccare la questione degli equipaggi di alcune navi italiane all'ancora in porti cinesi. Alcuni dei marittimi italiani fermi da quest'estate al largo di Huanghua sono imbarcati da oltre un anno e duramente provati. Grazie all'autorizzazione concessa, potranno presto rientrare a casa". Lo avrebbe detto, a quanto si apprende, il ministro degli affari esteri Luigi Di Maio durante la videoconferenza, ancora in corso, con il Consigliere di Stato e Ministro degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese Wang Yi. (ANSA).