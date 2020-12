Iran: a Sotoudeh premio Eleneor Roosevelt avvocati americani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEHERAN, 29 DIC - L'avvocata e attivista iraniana Nasrin Sotoudeh, in stato d'arresto dal 2018 nella Repubblica islamica per propaganda contro lo stato e spionaggio, ha inviato un messaggio di ringraziamento all'Associazione degli avvocati americani per averle conferito il premio Eleanor Roosevelt per la difesa dei diritti umani per "il suo determinato coraggio e l'efficacia nel perseguimento di un vero stato di diritto in Iran". "Ricordo il nostro sogno comune e credo che possiamo rendere il mondo un posto migliore in cui vivere", ha detto nel suo messaggio Sotoudeh, che ha difeso molti attivisti iraniani, tra cui diverse donne che si battono contro il velo obbligatorio imposto da Teheran. "Sottolineo sempre che sto solo facendo il mio dovere professionale e amo il mio lavoro, con tutti gli onori e gli oneri che comporta", ha dichiarato l'avvocata 57enne nel video, registrato nelle scorse settimane mentre era agli arresti domiciliari per ragioni di salute, indossando la toga e senza velo sul capo. "Voglio cogliere questa importante opportunità per ringraziare tutte le persone nel mondo che hanno mostrato un entusiastico sostegno a mio marito e a me durante la mia detenzione e mentre la mia famiglia veniva molestata e minacciata quotidianamente", ha aggiunto Sotoudeh, che nel 2012 era già stata insignita del premio Sakharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero. (ANSA).