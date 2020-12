Maltempo: 4.000 interventi vigili fuoco nelle ultime 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Continua su tutto il territorio italiano il lavoro dei vigili del fuoco per far fronte ai danni causati dal maltempo dal Nord al Sud. Nelle ultime 24 ore svolti 4.000 interventi di soccorso. In Lombardia effettuati più di 1.000 interventi, di cui 500 a Milano, la maggior parte dei quali per taglio alberi pericolanti, messa in sicurezza di tetti appesantiti dalla neve e soccorsi ad automobilisti in difficoltà. Nel Lazio 582 interventi: 380 nella sola provincia di Roma, dove le squadre dei vigili del fuoco hanno operato per far fronte ai numerosi danni causati da pioggia e vento. 469 interventi in Campania: a Napoli stanotte una mareggiata ha colpito il molo San Vincenzo provocando allagamenti, danni alle automobili e alla sede stradale. Per le forti piogge anche in Umbria e in Toscana i vigili del fuoco hanno effettuato più di 500 interventi. (ANSA).