Variante Gb: 6 casi anche in India, tornati da Regno Unito

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Sei persone tornate in India dalla Gran Bretagna sono risultate positive alla variante britannica del coronavirus. Lo ha annunciato il ministero della Salute indiano secondo quanto riportato dal Guardian. I sei contagiati sono stati messi in isolamento, le persone che hanno viaggiato con loro sono state rintracciate e quelle con le quali hanno avuto contatti stretti sono stati messe in quarantena. L'India ha sospeso tutti i voli dal Regno Unito fino alla fine del mese, ma circa 33.000 passeggeri erano arrivati ;;dalla fine di novembre prima del divieto. Con 10,22 milioni di casi di Covid-19, l'India ha il secondo numero più alto di contagi, dopo gli Stati Uniti. Tuttavia, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 16.432 nuovi casi, l'aumento giornaliero più basso dal 25 giugno. (ANSA).