Brexit: via libera ad accordo con Ue da Parlamento Gb

(ANSA) - LONDRA, 30 DIC - La Camera dei Comuni ha approvato l'accordo commerciale post-Brexit tra Regno Unito e Ue, con 521 voti favorevoli e 73 contrari. A sostenere l'accordo, in modo compatto il partito conservatore del premier Boris Johnson, e i laburisti di Keir Starmer. Contrari, per ragioni diverse, gli indipendentisti scozzesi, i libdem, i partiti nordirlandesi e il gallese Plaid Cymru. Il provvedimento è così indirizzato, già in giornata, verso la promulgazione reale (royal assent) dopo un passaggio procedurale alla Camera dei Lord. (ANSA).