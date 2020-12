Conte: "Escludiamo la vaccinazione obbligatoria. E valutiamo una maggiore mobilità per i vaccinati"

Conte: "Escludiamo la vaccinazione obbligatoria ma confido in una vaccinazione di massa."

«Faremo queste valutazioni se del caso: ci sono varie proposte e tra queste anche su chi, dopo essere stato vaccinato, abbia una abilitazione di maggiore mobilità». Lo afferma il premier Giuseppe Conte, nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno. «No ci sarà il vincolo di obbligatorietà - ha ribadito - ma faremo comunicazione. Tolte le categorie prioritarie non ci sono indicazioni su altre».

«Auspico che il 7 gennaio le scuole secondarie di secondo grado possano ripartire con una didattica integrata mista almeno al 50% in presenza, nel segno della responsabilità, senza mettere a rischio le comunità scolastiche. Se, come mi dicono, i tavoli delle prefetture, hanno lavorato in modo efficace, potremo ripartire quantomeno col 50%». Lo dice il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno.