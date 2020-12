Covid:politici vaccinati prima di medici,polemiche in Grecia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Polemiche in Grecia dopo che alcuni ministri e il premier Kyriakos Mitsotakis hanno postato su Twitter le loro foto mentre ricevano il vaccino contro il coronavirus, prima quindi di medici, infermieri e altri operatori sanitari in prima linea. Il governo di Atene ha annunciato che ritirerà il piano e ai 126 funzionari governativi e statali che dovevano essere vaccinati non sarà più data la priorità. "I selfie sono stati un errore", ha detto la portavoce del governo ellenico Aristotelia Peloni alla radio Parapolitika spiegando che l'intenzione dell'esecutivo era quella di incoraggiare la popolazione a farsi vaccinare contro il Covid-19. Sono 66 i funzionari greci che hanno già ricevuto il farmaco nel weekend, tra i quali premier, la presidente, il capo della forze armate e i leader dei partiti d'opposizione. "Ministri del governo e i loro segretari generali si sono fatti fotografare durante il vaccino, mentre medici infermieri e lavoratori in prima linea potrebbero dover aspettare fino all'estate", ha attaccato l'ex premier Alexis Tsipras, al quale peraltro è già stato somministrato il siero anti-coronavirus. (ANSA).