Covid: Tokyo, sistema sanitario vicino al collasso

(ANSA) - TOKYO, 31 DIC - Il sistema sanitario a Tokyo è sempre più sotto pressione a causa della progressiva crescita di infezioni di coronavirus. Lo dice una commissione di esperti medici, che spiegano come un'ulteriore diffusione della malattia potrebbe causare un collasso all'intero sistema nella capitale giapponese. Il gruppo di osservatori ha mantenuto il livello di emergenza al massimo livello di allerta, notando come l'incremento medio giornaliero negli ultimi sette giorni sia risultato in crescita per tre settimane consecutive. In base a queste statistiche, se l'attuale andamento dei ricoveri ospedalieri dovesse continuare agli attuali valori, i 4.000 posti letto che il governo metropolitano ha chiesto alle strutture sanitarie di rendere disponibili, saranno occupati in meno di due settimane. Nella giornata di mercoledì si sono registrati 944 positività, di poco inferiore al record assoluto di sabato scorso a 949. "Tokyo sta attraversando la terza ondata di infezioni con una magnitudine senza precedenti" ha detto la governatrice Yuriko Koike. Con i dati odierni il totale nella capitale ha raggiunto quota 58.840, il livello più alto di tutte le 47 prefetture dell'arcipelago. Koike ha aggiunto che se ci fosse un ulteriore peggioramento il governo metropolitano chiederà al premier Yoshihide Suga di dichiarare lo stato di emergenza per tentare di arginare la pandemia. La governatrice ha esortato i residenti a stare a casa ed evitare di visitare i propri familiari nelle diverse regioni nel corso dei prossimi giorni, il periodo che coincide con l'inizio delle vacanze di inizio anno in Giappone. A inizio settimana l'esecutivo aveva deciso la chiusura della frontiere ai cittadini stranieri non in possesso di permesso di soggiorno e inasprito le restrizioni per i rientri dai Paesi considerati a maggior rischio, tra cui l'Italia. Una crescita allarmante dei casi i Covid, inoltre, potrebbe riaprire l'annoso dibattito sulle opportunità o meno di organizzare le Olimpiadi di Tokyo, già posticipate di un anno alla prossima estate. A livello nazionale i casi di coronavirus in Giappone ammontano a 231.223 con 3.442 morti accertate. (ANSA).