Covid: variante Gb anche a Malta, isolati i casi

(ANSA) - LA VALLETTA, 30 DIC - Alcuni casi di infezione dovuta alla Variante Britannica del coronavirus sono stati registrati anche a Malta. Lo ha annunciato il ministro della salute nonché vicepremier maltese, Chris Fearne, con un post su Twitter in cui specifica che "i casi sono stati isolati ed i loro contatti sono stati messi in quarantena". Malta già dopo le prime informazioni sulla variante del Sars-Cov2 ha bloccato i collegamenti con la Gran Bretagna, lasciando tuttavia aperta la possibilità di rientro dei cittadini e dei residenti. Fearne, che aveva già avviato una campagna di controlli genetici sui tamponi effettuati quotidianamente, ha rilanciato l'appello a "stare attenti e tenersi al riparo" dal virus. Il Partito Nazionalista, all'opposizione, ha ufficialmente chiesto "misure più stringenti per evitare l'importazione della nuova infezione e la sua trasmissione locale". (ANSA).