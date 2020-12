© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Il premier britannico Boris Johnson ha detto che in Gran Bretagna ci saranno decine di milioni di dosi di vaccino entro la fine di marzo ma non ha voluto precisare i numeri. "Stiamo smuovendo mari e monti per distribuirli il prima possibile", ha detto il premier in una conferenza stampa. (ANSA).