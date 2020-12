© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 30 DIC - Jonathan Pollard, l'ex analista militare Usa che negli anni '80 spiò per Israele e che ha scontato circa 30 di prigione, è arrivato in Israele la notte scorsa dopo che il mese scorso gli è stato rimosso il divieto di lasciare New York. Pollard, 66 anni, è stato accolto all'aeroporto ben Gurion dal premier Benyamin Netanyahu che gli ha subito dato la carta di identità dello stato ebraico. (ANSA).