Norvegia: 500 persone evacuate dopo la frana, 15 i dispersi

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Circa 500 persone sono state evacuate dal villaggio di Gjerdrum, colpito da una frana di argilla che ha sepolto le case. Al momento - secondo quanto riportano i media norvegesi - sono 15 le persone di cui non si hanno notizie. Secondo i primi bilanci di quello che i soccorsi hanno definito "un disastro", ci sarebbero diversi feriti di cui uno in condizioni gravi. "Fa male vedere come le forze della natura hanno devastato Gjerdrum. Il mio pensiero va a tutte le persone colpite dalla frana", ha scritto in un post sui social il primo ministro norvegese Erna Solberg. (ANSA).