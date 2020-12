Vaccini: in Veneto giunte 45.630 dosi, sono in distribuzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 30 DIC - In Veneto sono giunte stamane 45.630 dosi di vaccino Pfizer per la lotta al Covid. Le confezioni sono giunte in mattinata all'aeroporto 'Marco Polo' di Venezia e sono state portate alle Ulss di riferimento con i furgoni della Dhl. Gli ospedali a loro volta distribuiranno in altre sedi le quote spettanti. Nel caso di Padova, all'Azienda ospedaliera sono giunte 1.542 dosi, all'Ulss 6 Eganea 7.683 mentre 135 sono destinate allo Iov (Istituto oncologico del Veneto). Ogni singolo ospedale provvederà alla somministrazione che, considerata la tempistica, dovrebbe cominciare domani per proseguire il 2 di gennaio. Precedenza, secondo il protocollo, al personale sanitario più esposto al rischio virus negli ospedali e, a seguire, alle Rsa. (ANSA).