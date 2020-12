Venezia: Mose in azione a Lido e Malamocco, stop acqua alta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 30 DIC - Il sistema ad uso variabile del Mose ha funzionato anche oggi lasciando all'asciutto Venezia con la chiusura delle sole bocche di porto del Lido e Malamocco. Le barriere di Chioggia non sono state utilizzate, permettendo l'uscita e l'entrata ai pescherecci. L'effetto delle barriere mobili contro le maree eccezionali ha fatto registrare 110 centimetri di altezza in mare mentre in laguna si sono toccati solo 70 centimetri. Il Centro maree del Comune segnala che nei prossimi due giorni il fenomeno dell'acqua alta dovrebbe ripetersi. (ANSA).