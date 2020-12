Yemen: esplosioni in aeroporto all'arrivo del nuovo governo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA-AFP) - ADEN, 30 DIC - Almeno due esplosioni si sono verificate all'aeroporto di Aden, in Yemen, all'arrivo di un aereo che trasportava il nuovo governo di unità nazionale nella capitale provvisoria. Secondo una fonte della sicurezza, ci sono stati diversi feriti, nessuno dei quali appartenenti al nuovo esecutivo. Il nuovo governo di unità nazionale era nato lo scorso 18 dicembre da un'intesa tra l'esecutivo riconosciuto a livello internazionale e i separatisti del sud. Il nuovo esecutivo ha prestato giuramento sabato scorso dal presidente yemenita Abedrabbo Mansour Hadi a Riad, sotto gli auspici dell'Arabia Saudita, per fare un fronte comune contro i ribelli Houthi filo-iraniani, che si sono impadroniti di gran parte del nord del paese e conquistato la capitale Sanaa. Negli ultimi 5 anni il conflitto in Yemen ha provocato decine di migliaia di morti e milioni di sfollati. (ANSA-AFP).