Iran: Zarif spera in nuovo inizio dopo 'folle' era Trump

(ANSA) - TEHERAN, 31 DIC - "Mentre finiamo un anno di angoscia, speriamo in un nuovo inizio nel prossimo anno, ponendo fine alla folle era di disprezzo per la legge e il multilateralismo - quattro anni (il mandato del presidente Donald Trump) che hanno causato così tanto spargimento di sangue, terrore e crudeltà": lo scrive oggi su Twitter il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif in un messaggio di fine anno. "Uniamoci per rendere il 2021 un anno nuovo pacifico, sano e felice", ha aggiunto. (ANSA).