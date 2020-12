Scuole, ok dai Prefetti alla ripresa il 7 gennaio al 50 percento. La Ministra dei trasporti: "Saremo pronti"

«Le prefetture hanno adottato i documenti operativi all’esito dei lavori dei tavoli di coordinamento scuola-trasporti istituiti in tutte le province in vista della ripresa, dal 7 gennaio, dell’attività didattica in presenza».

Lo annuncia il Viminale, spiegando che «i prefetti hanno tenuto conto anche dell’ordinanza del ministro della Salute che, limitatamente al periodo 7-15 gennaio, riduce la presenza in classe al 50%».

La ministra dei trasporti De Micheli assicura: «Saremo pronti». Esulta la ministra Azzolina: «Ottimo lavoro di squadra».

«Siamo pronti a riaprire le scuole superiori il 7 gennaio ma con attenzione alle variabili che potranno accadere dopo l’Epifania. Non cambierà nulla rispetto a quello che abbiamo vissuto prima del periodo natalizio con il monitoraggio dei 21 parametri, quindi se saranno necessarie azioni, laddove i contagi saranno più fuori controllo si ritornerà a quel sistema. Dobbiamo abituarci a uno stop and go, questa sarà la nostra routine e andremo avanti così per gran parte del 2021». Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a Timeline su Sky Tg24.