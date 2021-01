Corea Nord:Kim a cittadini,grazie per sostegno in tempi duri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SEUL, 01 GEN - Kim Jong-un ha ringraziato i nordcoreani per aver sostenuto la sua leadership in "tempi difficili", in una rara lettera di Capodanno scritta a mano e diffusa oggi prima di un cruciale congresso del partito al governo che fisserà gli obiettivi economici della Corea del Nord. Il messaggio è arrivato dopo uno spettacolo di fuochi d'artificio, canti e balli organizzato in piazza Kim Il-sung nella capitale Pyongyang per inaugurare il nuovo anno nonostante la pandemia di Covid-19, che la Corea del Nord sostiene ancora debba raggiungere il Paese. Kim era solito pronunciare un discorso televisivo l'1 gennaio, ma già lo scorso anno non lo ha fatto e probabilmente non lo farà nemmeno quest'anno in vista del primo congresso della Corea del Nord in cinque anni. Evento che secondo i media statali si terrà in una data di inizio mese. (ANSA).