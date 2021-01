Dalla "Spagnola" al covid: Fiorina, a 107 anni si vaccina contro il coronavirus

«In questa foto c'è una persona speciale, la signora Fiorina Fiorelli. E’ nata il 13 gennaio 1913 e ieri ha fatto il vaccino anti Covid. Lei che ha vissuto in prima persona anche l’epidemia influenzale «Spagnola», ora fa conoscere la sua storia, come esempio di fiducia nella medicina». Lo scrive su Facebook, il segretario del Pd e Presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, allagando la foto della signora vaccinata ieri.

«Alla signora Fiorina, alla sua famiglia e agli altri ospiti della residenza socio sanitario dove stanno partendo le vaccinazioni, così come agli operatori socio sanitari facciamo tanti auguri di Buon Anno!»

© RIPRODUZIONE RISERVATA