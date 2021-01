© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MANFREDONIA (FOGGIA), 01 GEN - Un vasto incendio e' divampato in serata in un'azienda che trasporta bibite nell'area industriale di Manfredonia, nel Foggiano. In fiamme un capannone utilizzato come magazzino e sei o sette mezzi per il trasporto delle bevande. Sul posto stanno operando tre squadre dei vigili del fuoco. Restano ancora da accertare le cause che hanno scatenato l'incendio. (ANSA).