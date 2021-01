Nelle ultime 24 ore 22.211 casi e 462 morti in Italia. Sale ancora il tasso di positività: 14,1%.

Sono 22.211 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 462. Lo rende noto il nuovo bollettino del ministero della Salute. Continua a salire il tasso di positività al Covid in Italia, che si attesta al 14,1% rispetto al 12,6% di ieri. Sono stati 157.524 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal nuovo bollettino del ministero della Salute. pazienti ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia scendono di due unità, nonostante i 145 nuovi ingressi registrati oggi. Lo rende noto il nuovo bollettino del ministero della Salute. Gli attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 2.553, contro i 2.555 di ieri. Nei reparti ci sono invece 22.822 persone, 329 in meno di ieri. I guariti o dimessi sono aumentati di 16.877 raggiungendo quota 1.479.988. Le vittime da inizio pandemia sono, invece, 74.621.

