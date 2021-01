11.831 nuovi casi e 364 morti in Italia

Sono 11.831 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 364. Lo rende noto il nuovo bollettino del ministero della Salute. Sono 74.985 le vittime in totale da febbraio. Le persone guarite o dimesse sono 1.489.154 complessivamente: 9.166 quelle uscite oggi, Gli attuali positivi risultano essere in totale 577.062.

Prosegue costante l’aumento del tasso di positività al Covid in Italia, che si attesta al 17,6% rispetto al 14,1% di ieri. Sono stati 67.174 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal nuovo bollettino del ministero della Salute.