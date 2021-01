Covid:Olanda inizia a vaccinare personale ospedali da lunedì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 02 GEN - Il governo olandese ha deciso che a partire da lunedì 4 gennaio il personale ospedaliero sarà vaccinato contro il Covid-19. Lo riferisce l'agenzia di stampa Anp ricordando che il governo olandese aveva deciso che la campagna di vaccinazione sarebbe cominciata non prima di venerdì 8 gennaio. Altri paesi europei invece hanno iniziato a somministrare il vaccino Pfizer già dalla scorsa settimana. Secondo l'Anp è stato chiesto agli ospedali di provvedere alla stesura di un piano prima di procedere alle vaccinazioni che dovrebbero interessare in primis il personale delle unità di terapia intensiva e dei reparti di emergenza. "Circa 30.000 dipendenti della terapia intensiva entrano a far parte del primo gruppo qualificato per la vaccinazione", ha scritto su Twitter il ministro della salute Hugo de Jonge. (ANSA).