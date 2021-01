Maltempo:Liguria,riapre ss Val Trebbia,neve debole su A7,A26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 02 GEN - In Liguria sulla strada statale 45 della Val Trebbia Anas comunica che è stato sbloccato il traffico con il ripristino della normale circolazione. Nel mattino si era creato un blocco a Torriglia (Genova), per la presenza di un albero caduto sulla sede stradale a causa del forte vento. Sulla rete autostradale prosegue intanto la neve, anche se ora nevica solo debolmente sulla A7 Serravalle-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova e sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra Genova e il bivio per la A21 Torino-Brescia. Con le nevicate delle ultime ore sul Monte Settepani il nivometro ha raggiunto i 114 cm complessivi di cumulata al suolo, dovuti ai 42 cm caduti da ieri mattina sulla neve dei giorni scorsi, emerge dall'ultimo aggiornamento dell'agenzia regionale Arpal. A levante la quota neve è sopra gli 800/1000 metri, mentre sul centro-ponente soffia il nord con quota neve ben più bassa. Nella notte, segnala, si son osservate nevicate moderate diffuse sull'entroterra centrale, anche su tratte autostradali, deboli nell'interno dei versanti costieri (quota neve oltre 800/1000 m su centro ponente, 300/400 m sulla parte più occidentale della zona genovese). Tornando ai centimetri di neve caduti, nelle ultime 12 ore si sono registrati 8 cm a Verdeggia, 21 cm a M.Settepani, 9 cm a Ferrania, 30 cm a Dego-Girini, 24 cm a Urbe-Vara S, 6 cm a Campo L., 10 cm a Valbrevenna-Gorra, 24 cm ad Amborzasco. (ANSA).