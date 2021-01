pioggia incessante, 3 smottamenti a Pietrasanta

Tre smottamenti non gravi sono stati innescati dalle incessanti piogge nel Comune di Pietrasanta (Lucca)

I tre smottamenti, che si sono verificati tra Vallecchia, Solaio e Capriglia (e più precisamente in via Le Piazze, via Solaio e via Capriglia), non hanno reso per fortuna necessaria la chiusura della circolazione stradale. Sul posto sono immediatamente arrivati mezzi e uomini per pulire la sede stradale dai detriti di terra che si sono staccati dalla parete. La situazione è costantemente monitorata dalla Protezione civile del Comune di Pietrasanta.

