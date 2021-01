Iraq: protesta anti-Usa per anniversario uccisione Soleimani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

- BAGDAD, 03 GEN - Migliaia di iracheni, incluse donne e bambini, hanno ricordato la notte scorsa a Baghdad l'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani, nel primo anniversario della sua morte, con slogan contro gli Stati Uniti. La manifestazione si è tenta nell'aeroporto della capitale, nel punto in cui Soleimani e il suo luogotenente iracheno sono stati uccisi in un attacco americano un anno fa. Tutti, vestiti di nero, hanno salutato i loro "martiri" e gridato al "Grande Satana", in riferimento agli Stati Uniti: è prevista per oggi un'altra protesta anti-Usa in piazza Tahrir, nel centro di Baghdad. Il 3 gennaio 2020, su ordine del presidente Donald Trump, i veicoli su cui si trovavano Soleimani e il suo luogotenente sono stati attaccati da droni americani.