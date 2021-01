Papa: per 2021 non c'è formula magica, curiamoci degli altri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 03 GEN - Il Papa all'Angelus ha rinnovato gli auguri per l'anno appena iniziato. "Come cristiani rifuggiamo dalla mentalità fatalistica o magica. Sappiamo che le cose andranno meglio nella misura in cui, con l'aiuto di Dio, lavoreremo insieme per il bene comune mettendo al centro i più deboli, gli svantaggiati. Non sappiamo che cosa ci riserverà il 2021 ma ciò che ognuno di noi e tutti insieme possiamo fare è di impegnarci un po' di più a prenderci cura gli uni degli altri e del creato, la nostra casa comune", ha detto Papa Francesco. "E' vero, c'è la tentazione di prendersi cura soltanto dei propri interessi, continuare a fare la guerra per esempio, concentrarsi solo sul profilo economico, vivere edonisticamente, cioè cercando solamente di soddisfare i propri piaceri. C'è quella tentazione", ha aggiunto rivolgendo invece "un particolare saluto a quanti iniziano il nuovo anno con maggiori difficoltà: ai malati, ai disoccupati, a quanti vivono situazioni situazione di oppressione o sfruttamento". (ANSA).