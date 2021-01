Sospese ricerche barca scomparsa alle Bahamas con 20 a bordo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - La guardia costiera americana ha sospeso le ricerche di una barca scomparsa in mare con 20 persone a bordo dopo essere salpata dalle Bahamas. La barca, una Mako Cuddy Cabin blu e bianca, è partita lunedì da Bimini, nelle Bahamas, diretta a Lake Worth Beach, in Florida, a circa 10 miglia a sud di Palm Beach, ma non è mai arrivata, scrive il New York Times. La Guardia Costiera e le autorità delle Bahamas hanno estero le ricerche per tre giorni setacciando circa 17.000 miglia quadrate. "I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alle famiglie delle persone scomparse", ha detto il capitano Stephen V. Burdian. "Invito chiunque abbia informazioni sulle persone a bordo a contattarci il prima possibile", ha aggiunto. Molti dettagli sul viaggio, incluso il motivo per cui la barca era diretta in Florida, i nomi e le nazionalità delle persone a bordo, non sono stati resi noti dalle autorità. (ANSA).