Vaccino, 109454 dosi somministrate in Italia

ROMA - Sono 109.454 le persone vaccinate fino ad oggi in Italia contro il Coronavirus: 65.515 donne e 43.939 uomini. Lo rendono noto fonti del ministero della Salute.

Superati dunque i centomila vaccinati in Italia in una settimana, con il lavoro dei medici a velocità variabile a seconda delle regioni. Prosegue tra perplessità e polemiche la campagna vaccinale della Fase 1 in Italia (che è al secondo posto in Europa, dietro alla Germania, per numero di somministrazioni).

Ad attaccare il Piano vaccini messo a punto dagli esperti e dal Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, è anche la ministra per l'Agricoltura, Teresa Bellanova, che parla di «insufficienza e poca chiarezza». Ma i ritardi e le problematiche legati alla mancanza di medici, al personale sanitario in ferie e alla carenza di siringhe di precisione mettono in apprensione anche altri membri dell’Esecutivo e i tecnici, che hanno manifestato preoccupazione proprio nel corso vertice di Governo tenuto dal premier Giuseppe Conte, con i capigruppo della maggioranza, il ministro per le Autonomie, Francesco Boccia, e i membri del Comitato Tecnico Scientifico.