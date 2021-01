Covid: Gb, Johnson annuncia nuovo lockdown nazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 04 GEN - Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato stasera in un discorso televisivo al Paese un terzo lockdown nazionale esteso a tutta l'Inghilterra, con la chiusura delle scuole già da domani, per far fronte alla nuova impennata esponenziale di casi di Covid registrata in tutto il Regno e alimentata dalle nuove varianti di coronavirus. Johnson ha definito "allarmante" la cosiddetta variante inglese, più contagiosa "dal 50% al 70%" del precedente ceppo e ha parlato di un aumento dei ricoveri in ospedale del 40% maggiore rispetto alla prima ondata di aprile. (ANSA).