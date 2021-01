Emiliano, Conte è l'unica alternativa per questo Paese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 04 GEN - "Penso di poter dare un buon consiglio sia a Renzi sia al popolo italiano, cioè di tirar dritto e di non far cader il governo, e di proseguire il lavoro. Questa è la cosa più importante". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, secondo il quale "Conte in questo momento" è "l'unica alternativa per questo Paese". "Quindi - ha sottolineato - penso che è inutile andare alle elezioni per rieleggere Conte, o per eleggere Conte. Tanto vale tenerselo e non fare cadere il governo, è più rapido". "Sinceramente - ha aggiunto - vorrei vedere le facce degli italiani di fronte ai discorsi di Matteo Renzi che nel pieno di una pandemia, del piano vaccinale, della progettazione del Recovery fund, della ripresa delle scuole, l'unico pensiero che ha in testa è di far cadere il governo". Emiliano ha aggiunto che Renzi "ha provato innanzitutto a far cadere me durante quest'ultima campagna elettorale: non ha fatto una bella figura durante le elezioni". "Questo governo - per Emiliano - in questo momento non ha sostanzialmente alternative". "Se cadesse - ha concluso - si rischierebbe veramente di andare alle elezioni ma in un momento pazzesco, che peraltro prelude all'inizio delle procedure, non semplici, per la rielezione del presidente della Repubblica". (ANSA).