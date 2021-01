Pedofilia: nel 2020 +110% i reati online

Nel 2020 si è registrato un aumento di circa il 110% dei reati relativi allo sfruttamento sessuale e dell’adescamento di minori online, per i quali sono stati eseguiti 69 arresti e denunciate 1.192 persone. E’ uno dei dati emersi dal resoconto annuale della Polizia postale che sottolinea il proprio «ruolo centrale» nella lotta a queste attività criminali attraverso il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online.

Dall’inizio della pandemia di coronavirus, la Polizia postale ha intensificato il monitoraggio della rete. Con la sospensione delle attività scolastiche e la conseguente attivazione della didattica a distanza, spiega un comunicato, molteplici sono state le segnalazioni relative a episodi di intrusione nelle piattaforme dedicate alla formazione degli studenti. La Polizia postale ha svolto «un assiduo monitoraggio anche sulle applicazioni di messaggistica istantanea, al fine di individuare i responsabili degli accessi non autorizzati, accertando la presenza di gruppi dedicati».

