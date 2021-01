Polfer: nel 2020 75 arresti e mille denunce

Arresti e denunce in aumento nei servizi svolti nel corso del 2020 dalla Polizia Ferroviaria dell’Emilia-Romagna, che ha vigilato sui treni e all’interno delle stazioni per garantire la sicurezza dei viaggiatori. I dati consuntivi dell’attività svolta nell’anno appena concluso evidenziano oltre 130mila controlli, con l’impiego di 15.676 pattuglie in stazione e 1.318 a bordo treno.

Grazie a questo dispositivo, la Polfer ha arrestato 75 persone per vari reati (contro le 68 del 2019), mentre le denunce in stato di libertà sono state 1.184 (783 nel 2019). L'attività antidroga ha portato al sequestro di 12 kg di sostanze stupefacenti, mentre il 'nucleo ramè specializzato nel contrastare furti e commercio illegale del metallo ha recuperato oltre 1.211 kg di rame di provenienza illecita, indagando 53 persone. L’attività si è caratterizzata anche per lo svolgimento di operazioni di prevenzione e controllo su vasta scala, in concomitanza di un maggiore afflusso di viaggiatori in determinati periodi dell’anno come agosto e dicembre.

Numerosi come sempre anche i ritrovamenti in ambito ferroviario di persone scomparse: nel 2020 la Polfer dell’Emilia-Romagna ha rintracciato 131 minori che si erano allontanati da casa. Tra gli episodi che hanno visto la Polizia Ferroviaria intervenire in aiuto di cittadini in difficoltà ci sono il salvataggio, grazie al massaggio cardiaco praticato dagli agenti, di una viaggiatrice colta da malore in stazione a Ferrara a giugno; la staffetta solidale che, a dicembre, ha consentito il trasporto in sicurezza da Parma a Roma di provette contenenti campioni ematici di una bambina malata; il soccorso prestato la notte di Natale da due agenti della Polfer di Bologna a un viaggiatore disabile in carrozzina che non riusciva a raggiungere il binario.