Germania prolunga il lockdown al 31/1,limitati spostamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 05 GEN - Raggiunto l'accordo in Germania per un prolungamento del lockdown al 31 gennaio con scuole e asili chiusi fino alla stessa data nel corso del vertice tra Merkel e i 16 ministri-presidenti dei Laender. E' quanto riferiscono diversi media, tra cui Bild, Welt e Tagespiegel. Sarebbe stata concordata inoltre una limitazione degli spostamenti entro 15 chilometri nelle zone rosse ad alta incidenza del virus (superiore ai 200 nuovi contagi in 7 giorni ogni 10.000 abitanti). Si discute ancora sulla possibile limitazione dei contatti. Secondo quanto riferisce Tagesspiegel,si starebbe limitando l'incontro a un nucleo familiare più una persona. (ANSA).