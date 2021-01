I carabinieri interrompono la festa 'abusiva' di 14 studenti Erasmus

Una festa abusiva organizzata da studenti Erasmus è stata interrotta ieri sera dai Carabinieri, intervenuti verso le 19.30 in un’abitazione di via Castiglione, nel pieno centro di Bologna.

Dopo alcune segnalazioni di vicini di casa, che sentivano un frastuono sospetto provenire da un appartamento, i militari sono andati a controllare trovando 14 studenti stranieri, fra i 20 e i 25 anni, per lo più di origine spagnola, che stavano partecipando a una festicciola privata. Tutti sono stati multati per la violazione delle normative anticovid previste dai Dpcm in vigore. Identificandoli, i carabinieri si sono accorti che tra i 14 c'era anche qualche recidivo, già sanzionato il 28 novembre scorso per un’altra festa dello stesso tipo che fu scoperta in un appartamento di via Zamboni.