Ippolito: "Anticorpi nel 92,5% con il vaccino ReiThera. Ipotesi di chiudere la fase 3 entro l'estate"

«Il 92,5% dei vaccinati ha sviluppato anticorpi rilevabili. Comparando i dati di questo studio con Moderna e Pfizer siamo in linea e ci aspettiamo la capacita del vaccino di prevenire la malattia sostanzialmente come gli altri vaccini. Il protocollo lo sottometteremo alle agenzie regolatorie in tempi brevi e ipotesi è di chiudere fase 3 entro l'estate». Lo ha detto il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito alla presentazione dei dati di fase 1 del vaccino italiano ReiThera.

ARCURI "IMPORTANTE RAGGIUNGERE INDIPENDENZA NELLA PRODUZIONE VACCINO" - "Una giornata molto importante, devo ringraziare il presidente Zingaretti con cui parlai alcuni mesi fa di questa possibilità e i ministri Manfredi, Speranza e Gualtieri. Uno stato illuminato deve cercare di raggiungere due risultati: dipendere meno possibile dagli altri e tracciare una propria capacità di produzione". Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nel corso della presentazione dei risultati della fase 1 di sperimentazione del vaccino italiano che si sta sviluppando allo Spallanzani. "Lo abbiamo fatto - ha aggiunto - con la produzione dei Dpi e con la produzione di ventilatori. In queste settimane dipendiamo per la produzione di vaccini da altri Paesi, ogni giorno combattiamo con noi stessi per avere il massimo di dosi possibili di vaccino prodotti da altri per questo oggi cerchiamo di raggiungere una certa indipendenza, lasciando a chi verrà dopo una capacità di ricerca e sviluppo che prima avevamo".

Dati vaccino ReiThera in linea con altri ma monodose - «Confrontando i dati del vaccino italiano ReiThera con i dati dei vaccini anti-Covid di Moderna e Pfizer, vediamo che con una singola dose abbiamo risultati assolutamente in linea. Ma quale sarà il dosaggio finale lo decideremno alla fine di tutte le fasi di sperimentazione». Lo ha detto il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito alla presentazione dei dati di fase 1 del vaccino italiano ReiThera.