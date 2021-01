Le vaccinazioni in Italia minuto per minuto, ecco il sito del Governo

E' on line, sul sito di Palazzo Chigi del Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid, il monitoraggio della campagna di vaccinazione in Italia, regione per regione: umero di dosi consegnate, numero di vaccinati, vaccinazioni per fasce di età e per categoria.

Ad esempio, fino ad ora sono state vaccinate 182.442 persone in Italia. La regione con più dosi somministrate è il Lazio 29.217. Quella meno "battuta" la Val d'Aosta, 186. 15.088 i vaccini somministrati in Emilia Romagna, settima in Italia. Importante il dato di dosi consegnate (con l'Emilia quarta) in cui prima è la Lombardia 80.595 e la percentuale di dosi somministrate rispetto a quelle consegnate: prima la provincia autonoma di Trento con oltre il 67% (13a l'Emilia Romagna con il 34,4%).