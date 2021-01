Medico si vaccina, ricoverato per Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SONDRIO, 05 GEN - Un medico di base, in servizio dell'hinterland di Sondrio, che nei giorni scorsi si era sottoposto a vaccino nell'ospedale civile di Sondrio, è stato ricoverato per Covid al Morelli di Sondalo (Sondrio). Non è in terapia intensiva. "Manca la tempistica fra la somministrazione del vaccino e la positività - ha dichiarato nella serata di ieri la dottoressa Lorella Cecconami, direttore generale dell'Ats della Montagna -. Il professionista, probabilmente, era già positivo quando ha ricevuto la sua dose e non sapeva di esserlo". Poi è stato ribadito che per essere al riparo dal contagio bisogna avere avuto il richiamo con la seconda dose e da oggi la campagna vaccinale entra nel vivo anche in Valtellina per gli operatori sanitari. (ANSA).