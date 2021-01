Positiva al tampone va al supermercato: denunciata

Si era presentata questa mattina all’Usca perchè si sentiva poco bene e, una volta risultata positiva al test rapido, una donna di Mussomeli era stata invitata dal medico a tornare a casa per osservare la quarantena. La donna però, prima di rientrare a casa, ha fatto tappa al supermercato per fare la spesa. A scoprire dove si trovava è stata la stessa dottoressa che l’aveva sottoposta al test rapido che l’ha richiamata per avere alcuni dati. Quando il medico dell’Usca ha sentito degli strani rumori all’altro capo del telefono ha chiesto alla donna dove si trovasse. A quel punto la paziente ha ammesso di trovarsi al supermercato e così la dottoressa ha subito contattato i carabinieri che sono intervenuti. La donna è stata denunciata per violazione dell’obbligo di isolamento domiciliare e sanzionata.

