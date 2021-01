Trump, Georgia ultima linea difesa per salvare l'America

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 04 GEN - I ballottaggi della Georgia sono "l'ultimo modo per difendere e salvare l'America che amiamo, l'ultima linea di difesa". Lo afferma il presidente Donald Trump, sottolineando che i democratici se vinceranno in Georgia trasformeranno il paese aprendo agli immigrati. "Vi strapperanno la vostra copertura sanitaria. Se non agiamo subito non ci saranno più elezioni giuste. La libertà religiosa sparirà, così come il Secondo Emendamento e la polizia", aggiunge Trump mettendo in evidenza che i "danni che potrebbero fare sono permanenti e irreparabili". (ANSA).