Gli stacca il pollice a morsi in una lite, il ferito cerca di colpirlo con un'ascia

MILANO - E’ finita nel sangue una lite fra due nordafricani e una coppia di italiani, verso sera a Milano, iniziata in un appartamento e finita per strada in viale Umbria una delle circonvallazioni della città.

In base a una prima ricostruzione della polizia locale, i due stranieri, di 27 e 28 anni, hanno aggredito la coppia poco prima delle 18: l’uomo si sarebbe difeso e nella colluttazione ha staccato con un morso il pollice a uno dei migranti e colpito l'altro. I quattro a questo punto sono usciti nella via e il nordafricano che non era rimasto ferito alla mano ha preso un’ascia dal baule del suo scooter e ha cercato di di colpire l'italiano. E’ stato però bloccato dagli agenti di una pattuglia dei vigili urbani.

I due stranieri sono stati portati in ospedale in codice giallo, mentre gli italiani al Comando della vigilanza per chiarire l’episodio. La posizione dei quattro è al vaglio degli investigatori. (ANSA).