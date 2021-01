Avanzano dosi e i medici da vaccinare non rispondono: gli operatori chiamano i parenti

Alcune dosi del vaccino anti-Covid, avanzate a fine giornata, somministrate a figli e parenti dagli operatori che martedì sera erano di turno al centro unico vaccinale di Baggiovara, a Modena, dopo che gli stessi avevano tentato invano di contattare professionisti della sanità che ne avrebbero avuto diritto.

A ricostruire l’episodio, che l’Ausl modenese definisce «un errore grave», annunciando che aprirà un’istruttoria in merito, è la Gazzetta di Modena. Le dosi avanzate a quanto pare erano destinate ad essere buttate via se non fossero state somministrate entro fine giornata.