Solange trovato morto per cause naturali

E’ morto, all’età di 68 anni, Solange, all’anagrafe Paolo Bucinelli, personaggio tv e sensitivo. A trovare il corpo, nella sua abitazione a Collesalvetti (Livorno) i vigili del fuoco. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Solange era comparso in diverse trasmissioni Rai e Mediaset. Negli anni Novanta ottenne una parte nella trasmissioni La sai l'ultima?, Casa per casa e Buona Domenica. Nel 2004 partecipò alla prima edizione del reality La fattoria, condotta da Daria Bignardi e nel 2007 tornò in tv prendendo parte al programma televisivo di Italia 1 Distraction. Nello stesso anno ottenne una piccola parte, interpretando se stesso, nel film Matrimonio alle Bahamas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Solange