Via libera dall'Aifa al vaccino di Moderna

Via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), al vaccino anti-Covid dell’azienda americana Moderna, per l’autorizzazione all’immissione in commercio e all’utilizzo nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. E’ il secondo in Italia dopo quello Pfizer-BionTech.

Dati «molto convincenti» e «altra arma potentissima ed efficace che sicuramente potrà incidere da subito sulla salute dei soggetti più a rischio": così il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini, e il presidente, Giorgio Palù, sull'autorizzazione al vaccino anti-Covid dell’azienda americana Moderna che ieri aveva ricevuto il via libera dall’ente regolatorio europeo, Ema. «Si tratta di un vaccino sostanzialmente equivalente rispetto al primo», ha sottolineato Magrini, riferendosi a quello Pfizer-BioNTech autorizzato il 22 dicembre scorso, con alcune differenze come l’età, dai 18 in su e non 16.