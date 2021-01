Brusaferro, la curva ha rallentato la decrescita

In Italia la curva dei contagi «ha rallentato la decrescita e ha avuto una controtendenza in questa settimana». Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro alla conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia.

«Siamo a 166 casi per 100mila abitanti in 7 giorni come incidenza e c'è grande variabilità tra regioni, con il Veneto che mantiene incidenza elevata, ma tutte le regioni hanno incidenza superiore per poter passare da una fase di mitigazione ad una di controllo con il tracciamento individuale».

«C'è un incremento della velocità di crescita dei casi, come indica l’indice Rt che è sopra 1 in molte regioni».